Тоттенхем переміг Шеффілд Юнайтед у матчі 19 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.

"Шпори" до перерви здобули комфортну перевагу у два голи. Ор'є замкнув подачу Сона з кутового, а Кейн поцілив у нижній кут з-за меж карного майданчика.

Тоттенхем вперше за 46 років переграв Шеффілд на виїзді й повернувся у зону ЛЧ

Макголдрік зробив міні-заявку на камбек Шеффілд Юнайтед, але інтрига протрималась лише три хвилини. Ефектну крапку поставив Ндомбеле. Бергвейн акуратно закинув м'яч на француза, а той в акробатичному стрибку одним дотиком перевів шкіряного за комірець Ремсдейлу – 1:3.