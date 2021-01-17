Акробатичний шедевр Ндомбеле у відеоогляді матчу Шеффілд Юнайтед – Тоттенхем – 1:3
18:47 - Читать на русском
Тоттенхем переміг Шеффілд Юнайтед у матчі 19 туру АПЛ. Дивіться відео голів та огляд поєдинку.
завершено
Серж Ор'є 5’
Харрі Кейн 40’
Танге Ндомбеле 62’
5’ Серж Ор'є
40’ Харрі Кейн
62’ Танге Ндомбеле
"Шпори" до перерви здобули комфортну перевагу у два голи. Ор'є замкнув подачу Сона з кутового, а Кейн поцілив у нижній кут з-за меж карного майданчика.
Тоттенхем вперше за 46 років переграв Шеффілд на виїзді й повернувся у зону ЛЧ
Макголдрік зробив міні-заявку на камбек Шеффілд Юнайтед, але інтрига протрималась лише три хвилини. Ефектну крапку поставив Ндомбеле. Бергвейн акуратно закинув м'яч на француза, а той в акробатичному стрибку одним дотиком перевів шкіряного за комірець Ремсдейлу – 1:3.
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