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Акінфенва заплатив штраф через чемпіонство Ліверпуля

16:45 - Читать на русском
Акінфенва заплатив штраф через чемпіонство Ліверпуля
Адебайо Акінфенва / фото: Уіком

Найгабаритніший футболіст в світі та вболівальник Ліверпуля Адебайо Акінфенва постраждав через свою любов до "червоних".

Акінфенва став фігурантом курйозної ситуації у своєму клубі – Уіком Вондерерс. Футболіст давно уболіває за Ліверпуль і після чемпіонства "червоних" прийшов у їхній футболці на тренування.

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Щоправда, керівництво Уікома не оцінило такий жест Акінфенви і зобов'язало 32-річного англійця заплатити штраф за порушення клубних правил.

Проте сам Адебайо, якому на момент попереднього чемпіонства Ліверпуля було 8 років, не дуже засмутився. "Єдиний раз, коли я був щасливий заплатити клубний штраф. Ліверпуль – чемпіон!" – проінформував Акінфенва на своїй сторінці в Інстаграмі.

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Теги
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