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Акхісар Селезньова мінімально обіграв Гезтепе, Різеспор без Гладкого зазнав розгрому від Бешикташа

20:56 129 Читать на русском
Акхісар Селезньова мінімально обіграв Гезтепе, Різеспор без Гладкого зазнав розгрому від Бешикташа
Акхісар Селезньова мінімально обіграв Гезтепе, Різеспор без Гладкого зазнав розгрому від Бешикташа

Закінчились матчі 10 туру турецької Суперліги за участі українських виконавців. Читайте звіти про матчі на "Футбол 24".

Ахісар Селезньова приймав Гезтепе. Українець вийшов у стартовому складі та провів на полі 79 хвилин, а його команда здобула перемогу завдяки голу на 3-й хвилині.

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А от Різеспор Гладкого, який провів матч на лаві запасних, зазнав розгромної поразки від Бешикташа.

Суперліга Туреччини, 10 тур

Акхісар – Гезтепе – 1:0

Гол: Жозуе, 3

Бешикташ – Різеспор – 4:1

Голи: Пектемек, 3, 40, Еркін, 72, Лав, 79 – Роко, 50 (автогол)

Нереалізований пенальті: Куарежма (Бешикташ), 60

Вилучення: Овачіклі (Різеспор), 10, Садане (Різеспор), 62

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