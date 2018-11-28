Акхісар планує позбутись Селезньова

Український нападник Євген Селезньов невдовзі може покинути турецький Акхісар.

Турецький Акхісар планує продати українського нападника Євгена Селезньова, повідомляє видання Vaaju. Таке рішення пов’язують з тим, що 33-річний нападник має проблеми з дисципліною та не бажає тренуватись.

Ротань: На сьогоднішній день форвард номер один – Женя Селезньов

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Галатасарай може підписати Селезньова влітку 2019 року, коли у українського нападника закінчиться контракт з Акхісаром.

У поточному сезоні Селезньов зіграв за свою команду 11 матчів в усіх турнірах, у яких забив 4 голи. Минулого сезону українець допоміг Акхісару здобути Кубок та Суперкубок Туреччини.