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Акхісар планує позбутись Селезньова

16:55 1822 Читать на русском
Акхісар планує позбутись Селезньова
Євген Селезньов / Фото: Акхісар Беледієспор

Український нападник Євген Селезньов невдовзі може покинути турецький Акхісар.

Турецький Акхісар планує продати українського нападника Євгена Селезньова, повідомляє видання Vaaju. Таке рішення пов’язують з тим, що 33-річний нападник має проблеми з дисципліною та не бажає тренуватись.

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Нагадаємо, раніше повідомлялось, що Галатасарай може підписати Селезньова влітку 2019 року, коли у українського нападника закінчиться контракт з Акхісаром.

У поточному сезоні Селезньов зіграв за свою команду 11 матчів в усіх турнірах, у яких забив 4 голи. Минулого сезону українець допоміг Акхісару здобути Кубок та Суперкубок Туреччини.

Теги
Євген Селезньов Євген Селезньов Туреччина Акхісар Беледієспор Акхісар Беледієспор
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