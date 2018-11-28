Акхісар планує позбутись Селезньова

Ліга чемпіонів — 14:34 6339
-
Зінченко проти Ліона: помилки в обороні, погані оцінки англійських ЗМІ та критика Гвардіоли через довіру українцю
-
"Пощастило, що Хоффенхайм зрівняв рахунок на 41-й хвилині". Тайсон – справжній капітан, а Шахтар не прийме Ліон у ЛьвовіЛіга чемпіонів — 14:00 4732
-
"Фонсека сильно ризикнув, а тепер вмивається шампанським": реакція соцмереж на Хоффенхайм – ШахтарЛіга чемпіонів — 11:59 6903
-
Ворскла здивована рішенням УЄФА перенести до Києва матч проти Арсенала в Лізі ЄвропиЛіга Європи — 11:16 2091
-
"Шахтар розбив мрію Хоффенхайма". Німецькі ЗМІ захоплюються яскравим матчем і розповідають про розлюченого НагельсманнаЛіга чемпіонів — 11:07 6721
Всі новини