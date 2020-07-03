Академія Карпат може фінансуватись Львовом – Садовий зробив офіційну заяву

Мер Львова Андрій Садовий запевнив, що місто готове профінансувати футбольну академію Карпат.

"Прикро бачити, як дорослі дядьки кидають забавки, які їм набридли. ФК Карпати – це частина історії Львова. Впевнений, що "леви" залишаться і відродяться, незважаючи на амбіції власників. Але через ці проблеми можуть постраждати діти, які сьогодні навчаються в футбольній академії Карпат. А це 800 учнів.

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Місто не може фінансувати приватний клуб, тим більше, якщо він належить одним з найбагатших людей країни. Але місто може взяти на свій баланс і знайти кошти на утримання футбольної академії. Це офіційна заява.

Готовий до обговорення пропозиції з власниками клубу, фанатами та депутатами. Зрештою, саме футбольна академія може стати основою для відродження львівських Карпат", – зазначив Садовий у дописі на Facebook.

Нагадаємо, Карпати не змогли знайти кошти на виїзд у Маріуполь, через що перший матч проти азовців офіційно скасували. Також з'явилась інформація, що "леви" не поїдуть і на другий поєдинок проти команди Бабича і будуть достроково виключені з УПЛ.

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