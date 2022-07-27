Ворскла непогано підготувалася до сезону. Полтавцям вдалося зберегти більшу частину лідерів (включно з легіонерами), запросити кількох новачків (не тільки українців) і призначити на посаду головного тренера самого Віктора Скрипника. На зборах теж все було цікаво в футбольному плані, але українські фани все одно не вірили у "зелено-білих". На тлі війни розвинулась думка, що нашим клубам зараз не до снаги змагатись навіть з командами рівня АІКа – тим паче, що в тому АІКу грають Лустіг, Гвідетті й Ларссон.

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Реальність приємно вразила вітчизняну футбольну спільноту, а шведські гравці взагалі були у шоці. Ворскла здобула перемогу у битві з п'ятьма голами, виглядаючи значно краще протягом першого тайму й майже нічого не дозволивши супернику в другому, а Челядін ще й гол-шедевр з 30-ти метрів поклав. І все це сталося у Стокгольмі на штучному газоні!

Секретом успіху стала система Віктора Скрипника. Полтавці під його керівництвом звели до мінімуму кількість довгих передач, працюючи в короткий та середній пас у середньому темпі. В центрі поля ворскляни сформували ромб, а фулбеки почали діяти дуже агресивно – тепер вони дають ширину в атаці й працюють з високих позицій, дозволяючи вінгерам заходити в центр. Крім того, "зелено-білі" стали ефективніше насичувати зони завершення у штрафному та підтримувати другий темп, а при втраті м'яча команда одразу вступає у контрпресинг на чужій половині поля.

В грі полтавців вистачало мінусів (особливо в обороні), але напрям думки "зелено-білих" був дуже перспективним. Команда розуміла, куди бігти, навіщо й що робити. Всі голи у ворота АІКа прилетіли не випадково – в першому варто відзначити високу позицію лівого фулбека Бацули, в другому спрацювало своєчасне вмикання Пердути та зміщення вінгера Козиренка в центр, а третій розпочався з відбирання Яворського на чужій половині поля. У ворсклян спрацювало все те, що награвали на зборах.

АІК же зовсім не сподобався. Навіть букмекери були впевнені, що шведський віце-чемпіон переїде нашу команду, однак нічого подібного не сталося. Підопічні Бартоша Гжелака демонстрували дуже банальні ідеї при грі на чужій третині поля. Все, що вони мали – це ривки вінгерів по флангу зі зміщенням у центр (безперспективні), закидання Ларссона та плаваючу позицію Стефанеллі (це принесло успіх), однак тут варто подякувати і обороні Ворскли. У полтавців немає структури в цьому аспекті гри, тож будь-яка закидушка є потенційно фатальною.

АІК не зміг навіть реалізувати свої головні козирі. Стандарти і вкидання з аутів у штрафний нічого не принесли шведам (їх взагалі було мало), Гвідетті й Лустіг розчинилися, а домінування в останні 30 хвилин на тлі втомлених українців вилилось всього в один момент. І це при тому, що команда грала у рідних стінах і перебувала на піку форми – зараз у чемпіонаті Швеції минув тільки 16-й тур.

Відверто кажучи, такого суперника нинішня Ворскла повинна проходити. Підтвердженням цьому є і останній поєдинок у чемпіонаті – підопічні Бартоша Гжелака з величезними труднощами переграли Вернаму. Рахунок 3:2 у зустрічі з 13-ю командою першості є показовим. Можна було б виправдати АІК невеличкою ротацією в цій грі, однак подібних важких днів у цього колективу в поточному сезоні багато.

Втім, закидувати шапками шведів теж не слід. По-перше, вони несподівано роззабивались – п'ять голів за два матчі. І це при тому, що за 16 турів у чемпіонаті АІК має всього 24 голи. По-друге, гра знову пройде в Нючепінгі на звичайній траві – не факт, що на ній полтавцям буде простіше, ніж на "ковдрі". По-третє, АІК дуже вмотивований, а ігровий тонус та ширша лавка запасних все одно залишаються при них.

Кадрова ситуація

АІК підходить до матчу-відповіді проти Ворскли без кадрових втрат. Можливо, Бартош Гжелак навіть не змінюватиме склад, враховуючи не дуже вдалий вихід футболістів з лавки запасних у першій зустрічі. Схема також залишиться незмінною – шведи гратимуть в звичайні 4-4-2 із ситуативними перебудовами на 4-3-3.

Ворскла на днях розпрощалася з Олів'є Тіллем, однак він все одно не зіграв би через важку травму коліна. Крім того, не зіграють Чеснаков і Скляр – обидва залишились в Україні, заліковуючи пошкодження. Інших втрат у полтавців немає.

Орієнтовні склади на матч АІК – Ворскла

АІК: Нордфельдт – Мендес, Папаяніопулос, Мілошевіч, Отьєно – Ельбузеді, Ларссон, Хуссейн, Бйорнстрьом – Мбунга-Кімпіока, Стефанеллі

Ворскла: Різник – Пердута, Яворський, Зайков, Бацула – Пуцлін – В.Тілль, Олійник, Козиренко – Степанюк, Марлісон

Прогноз "Футбол 24" – 2:2

Можна очікувати такого ж розвеселого матчу, як і в Стокгольмі. У обох команд досить вразлива оборона – полтавці не відпрацьовували її структурно, а у шведів просто слабенькі центральні захисники. Ворскляни, ймовірно, знову виглядатимуть активніше в перші 45-60 хвилин, адже їм необхідно реалізувати свої тактичні козирі до того, як сили покинуть команду. АІК же знову буде намагатись розхитати суперника через флангові ривки та вмикання Стефанеллі з глибини.

В цьому сценарії дуже багато ризиків, однак саме на нього тренерський штаб ворсклян і орієнтується. Ворскла намагається провокувати хаос, вступаючи у агресивний контрпресинг, виграючи підбирання на чужій половині й швидко розігруючи флангові комбінації. В нинішніх умовах полтавці ставлять саме на такий футбол.

Так, в подібному режимі дуже легко втратити свою перевагу й вилетіти з турніру, однак у підопічних Віктора Скрипника є чітка й відпрацьована ідея гри. У АІК вона також є – але ідея банальна, а виконання не дуже ефективне. Саме тому ми ризикнемо поставити на прохід "зелено-білих" у наступний раунд.

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