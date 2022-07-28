Учора після матчу Ліги конференцій АІК – Ворскла (2:0) шведські уболівальники вирішили підтримати своїх колег з України. Фани полтавців стояли біля одного з виходів зі стадіону, і прихильники АІКа влаштували їм овації.

Ворскла скандально програла АІКу – старі проблеми футболу Скрипника коштували єврокубків, а УЄФА потрібні технології

Нагадаємо, Ворскла була змушена обидва матчі другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій провести на виїзді. Підопічні Віктора Скрипника виграли першу гру, але за сумою обоє поєдинків поступилися АІКу та завершили єврокубковий сезон.