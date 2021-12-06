"Скільки я вклав грошей? Це не головне. Головне, що я відчуваю. Футбол – це моє життя. Я люблю футбол. Я можу сказати, як за ці 25 років у мене посивіло волосся. Коли я починав, то сивини не було, а футбол мене змусив трохи понервувати.

Ахметов поділився планами Шахтаря на зимове трансферне вікно

Скільки клуб коштує сьогодні? Для того щоб зрозуміти, скільки він коштує, його потрібно продати. А продавати клуб я не збираюсь. Я хочу далі інвестувати у Шахтар. Я хочу далі вкладати у наші перемоги. Я хочу далі інвестувати в якість нашої гри, де ми демонструватимемо яскравий, атакувальний, сміливий футбол.

Клуб не продається, інвестувати в нього буду. Інвестуватиму багато. Рівно стільки, скільки потрібно для того, щоб ми грали у той футбол, який хочемо бачити. Інший клуб купувати не збираюсь. Буває, чутки ходять, що щось купую. Ні. Моє серце із Шахтарем, і я впевнений, що так буде завжди", – підсумував Ахметов в ефірі програми Великий Футбол.

Нагадаємо, Рінат став президентом донецького колективу у 1996-му. Найбільшим досягненням команди за цей час був тріумф у Кубку УЄФА 2009 року.

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