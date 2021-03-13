Статки більшості українських мільярдерів, попри війну та кризу в країні, значно зросли.

В оновленому рейтингу мільярдерів України першу сходинку традиційно продовжує посідати власник Шахтаря Рінат Ахметов, повідомляє видання Forbes.

Верес отримав дозвіл на випуск акцій – історичний випадок для українського футболу

Його дохід у порівнянні з червнем 2020 року збільшився з 2,8 млрд доларів до 7,6 млрд. У світовому списку він йде на 330-му місці.

До десятки українських товстосумів потрапили ще троє навколофутбольних персон. Зокрема, на 7-й сходинці рейтингу опинився почесний президент Ворскли Костянтин Жеваго. Його статки збільшилися на цілий мільярд – з 1,1 млрд доларів до 2,1.

Одразу за ним розташувався екс-президент Дніпра Ігор Коломойський, якому вдалось збагатитись на 0,8 млрд – з 1 млрд доларів до 1,8 млрд.

Екс-президент Севастополя Вадим Новинський посідає у клубі українських мільярдерів дев'яту сходинку. У червні 2020-го його статки оцінювалися у 810 млн доларів, тепер – в 1,4 мільярда.

Вожак нахабних словенців – вони потопили Україну у сльозах: призовий кросворд від головного редактора