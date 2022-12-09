У липня 2022-го статки Ахметова оцінювали у майже 5 мільярдів доларів, хоча ще рік тому президент "гірників" був куди багатшим. Втім, найбагатша людина України далеко не завжди купалася в розкоші.

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"Я народився у бідній сім'ї, яка майже не задовільняла навіть свої основні потреби. У нас був будинок на 20 квадратних метрів, де ми жили вчотирьох і спали на підлозі. Була вугільна піч, якою ми користувалися вранці. Туалет був на вулиці.

Моя життєва філософія – це філософія мого бізнесу. Я ненавиджу бідність і страждання людей. Бажаю успіху собі та іншим. Я хочу бачити людей щасливими", – цитує Ахметова The Washington Post.

До слова, 56-річний бізнесмен після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну втратив значну частину своїх статків – бізнес-імперія президента Шахтаря подешевшала більш ніж удвічі.

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