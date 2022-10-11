"Шановні вболівальники! Дорогі друзі! Ми разом прожили один з найкоротших, але водночас неймовірно важких сезонів в історії світового футболу. Сезон таких випробувань і викликів, з якими раніше не стикалася жодна країна. Перший і, щиро сподіваюся, єдиний чемпіонат України, що так і не було дограно.

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Сезон для нас закінчився 24 лютого 2022 року – у день, коли почалася війна. У такі моменти футбол відступає на дуже-дуже далекий план, а єдиною та найважливішою метою стає інша перемога – перемога над агресором і загарбником. Від моменту повномасштабного вторгнення російської армії в Україну ми всі об'єднані однією метою – перемогти у війні й повернути всі окуповані ворогом землі. І все, що ми робили після 24 лютого, було підпорядковано цій меті. Усі наші зусилля було спрямовано на допомогу Україні та українцям.

Шахтар провів благодійні матчі в різних країнах, щоб розповісти світові правду про війну в Україні. Світ повинен знати, що відбувається в нашій державі. Кожна людина на планеті має розуміти, через які випробування проходить український народ на шляху до своєї свободи та незалежності заради миру і спокою всієї Європи. Показати й донести цю правду – наша мета і наша місія. Благодійні матчі також дали змогу зібрати значні кошти для допомоги українцям – військовим, медикам, мирним жителям, дітям. Клуб організував Shelter Centre на Арені Львів, що надає підтримку тисячам переселенців з усієї України. Окремо ми допомагаємо сім'ям, які взяли під опіку, ми допомагаємо дітям, які втратили батьків у цій війні.

І ця допомога триватиме. Ми підтримуватимемо український футбол: я ухвалив рішення про виділення 60 мільйонів гривень для допомоги клубам і футбольним проєктам в Україні. Ми підтримуватимемо тих, хто цього найбільше потребує – українських дітей, які залишились без батьків. Адже діти – це майбутнє країни та української нації. Ми допомагатимемо в реабілітації українських військових, які ціною власного здоров'я захищають Україну й зараз потребують лікування та відновлення. Ми підтримуватимемо переселенців і надаватимемо всю необхідну гуманітарну допомогу мирним жителям. Ще раз хочу наголосити: ми завжди допомагали, допомагаємо й допомагатимемо – стільки, скільки буде необхідно для перемоги України.

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Протягом довгих місяців війни цілковито змінилося наше життя, змінилася наша країна, змінився весь світ. Шахтар теж дуже сильно змінився. Клуб покинули легіонери – гравці, без яких ще пів року тому неможливо було уявити команду. Однак прийшли нові футболісти – сильні й талановиті українці, багато з яких є вихованцями нашої академії.

Ми також запросили на посаду головного тренера команди Ігора Йовічевіча. Це хорватський наставник з європейським менталітетом та по-українському хоробрим серцем. Він готовий бути в Україні й разом з українцями поділяти всі труднощі та небезпеки. Це заслуговує глибокої поваги. Тому я вірю в Ігора і його ідеї, вірю в тренерський штаб, вірю в нашу команду. Я вірю в молодий, амбітний, український Шахтар. І я знаю, що в кожному турнірі, у кожному матчі ми битимемося не лише за клуб, а й за нашу країну.

Проте найсильніше я вірю в перемогу України. У перемогу добра над злом, у торжество правди, справедливості й сили духу українського народу. Сьогодні всі наші думки та зусилля спрямовано на цю перемогу, і ми продовжимо робити все, що нам до снаги, аби її наблизити. Я вірю, що невдовзі настане той день, коли ми повернемось до звільненого мирного українського Донецька й зустрінемося всі разом на нашій Донбас Арені", – цитує Ахметова сайт Шахтаря.

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