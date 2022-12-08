Ахметов: Свій перший капітал я заробив, граючи в карти
20:43 - Читать на русском
Президент Шахтаря Рінат Ахметов розповів, де взяв свої перші великі гроші.
"Можу чесно вам сказати: свій перший капітал я заробив, граючи в карти.
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І я дізнався, що карти – це тактика та стратегія, аналітичний склад розуму, практичний підхід і здатність перемагати", – цитує Ахметова The Washington Post.
Нагадаємо, український бізнесмен після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну втратив значну частину своїх статків – бізнес-імперія олігарха подешевшала більш ніж удвічі.
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