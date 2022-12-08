Президент Шахтаря Рінат Ахметов розповів, де взяв свої перші великі гроші.

"Можу чесно вам сказати: свій перший капітал я заробив, граючи в карти.

"Я ніколи не був і не збираюся бути олігархом": Ахметов здивував відвертим зізнанням

І я дізнався, що карти – це тактика та стратегія, аналітичний склад розуму, практичний підхід і здатність перемагати", – цитує Ахметова The Washington Post.

Нагадаємо, український бізнесмен після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну втратив значну частину своїх статків – бізнес-імперія олігарха подешевшала більш ніж удвічі.

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