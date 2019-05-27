Ахметов: Срну ніхто не бив по обличчю, він знав, що Шахтар не буде продовжувати з ним контракт

Президент Шахтаря Рінат Ахметов розповів, чому донецький клуб не став продовжувати контракт із легендою Даріо Срною.

"По-перше, Даріо ніхто ніколи не бив по обличчю. Це величезний мій друг, це великий капітан і дуже багато зробив для всіх наших трофеїв. Я не читав це інтерв'ю. Може, він вірив, що ми продовжимо з ним контракт, але точно знав, що ми продовжувати не будемо.

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По-перше, Даріо вже не молодий, не грав більше року. Клуб повністю поважав контракт і поважав Даріо, ми все зробили для того, щоб ця ситуація ніяк не позначилася на його родині з фінансової точки зору.

Ми все одно повинні думати про майбутнє. У нас є правий захисник, є проблеми. На сьогоднішній день ми знаходимося в пошуку вирішення цієї проблеми. Все одно нам потрібно шукати рішення, знаходити гравця.

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Якщо знаходити гравця, йому потрібно довіряти. А якщо ми знаходимо гравця і йому довірять сидіти на трибуні і спостерігати, як грає Даріо, то проблему ми не вирішуємо, а тільки відсуваємо", – сказав Ахметов в ефірі програми Великий Футбол.