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Ахметов: Шахтар міг запросити Каштру ще минулого сезону

18:44 630 Читать на русском
Ахметов: Шахтар міг запросити Каштру ще минулого сезону
Рінат Ахметов та Луїш Каштру / Фото ФК Шахтар

Президент Шахтаря Рінат Ахметов в захваті від призначення Луїша Каштру головним тренером донецького клубу.

"Ми говоримо Луїшу ласкаво просимо. Я дуже задоволений, що цей фахівець сьогодні з нами і є головним тренером Шахтаря.

Луїш Каштру офіційно став головним тренером Шахтаря

Чому саме він? Як ви пам'ятаєте, рік тому ми вели переговори з Паулу про продовження контракту. Ми могли домовитися, а могли не домовитися.

Якби ми не домовилися, я дуже сильно хотів запросити саме Луїша Каштру. Мої помічники, наш менеджмент завжди уважно стежать за тренерськими ідеями.

Вони говорили про те, що цей фахівець підходить під нашу філософію і стиль гри і буде тішити наших уболівальників яскравою, атакуючою, красивою і переможною грою. У нього прекрасні ідеї. Це дуже сильний фахівець. Ми пов'язуємо з ним великі надії, і я переконаний, що у нього вийде", – цитує Ахметова офіційний сайт Шахтаря.

Нагадаємо, за підсумками минулого сезону Шахтар тріумфував в УПЛ, а також завоював Кубок України.

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Теги
Шахтар Шахтар Рінат Ахметов Луїш Каштру Луїш Каштру
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