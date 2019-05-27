Ахметов розповів, чому відпустив Ракицького в Зеніт

Президент Шахтаря Рінат Ахметов дозволив Ракицькому покинути команду заради розвитку інших молодих гравців.

"Ярослав набрав мене і сказав: "Якщо ви дозволите, я хотів би піти". Але ви зрозумійте, у нас є ще Матвієнко. Я вважаю, що це талант божевільний. Це майбутнє Шахтаря.

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Якщо Ракицький хоче піти, і я його не відпускаю, я перекриваю дорогу іншим гравцям. Я хочу подякувати йому за ті роки, трофеї і його яскравий красивий футбол.

Чи може Шахтар купити захисника з Європи? Звичайно, це можливо. Все може бути, якщо нас змусить життя. Але мені здається, що у нас сьогодні дуже хороша лінія оборони. У нас сьогодні сильні гравці. Ви подивіться, як ми раніше грали, і як зараз.

Я не бачив ще Бондаренка в грі, якого ми придбали у Олександрії, і дуже сильний наш Бондар. Він молодий, вихованець нашої академії, і його всі хвалять", – поділився Ахметов в ефірі програми Великий Футбол.

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