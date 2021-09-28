"Італійська тренерська школа заслужено вважається однією з найсильніших у Європі та світі. Я дуже довіряю італійським фахівцям – вони найсильніші тактики, найсильніші стратеги, потужні мотиватори та чудові люди.

Шахтар – Інтер: анонс матчу Ліги чемпіонів

Ім'я Невіо Скали назавжди вписане золотими літерами в історію Шахтаря. Мені пощастило працювати з ним і його тренерським штабом, саме під керівництвом Невіо Шахтар виграв свої перші золоті медалі в чемпіонаті України, і тоді в світі не було щасливіших за нас людей.

Зараз ми йдемо разом із Роберто Де Дзербі – розділяємо біль і радість, будуємо Шахтар майбутнього. Роберто – молодий, прекрасний, амбітний тренер і чудова людина. Я вірю в його тренерський талант і його ідеї.

І я дуже радий, що буквально минулого тижня Роберто разом із Шахтарем завоював свій перший трофей – виграв Суперкубок у київського Динамо. Це була красива гра та яскрава перемога", – розповів функціонер в інтерв'ю La Repubblica.

Нагадаємо, що Де Дзербі очолив "гірників" минулого літа. Натомість Скала працював із донеччанами в 2002 році.

"Відігнав Парамона від воріт": екс-голкіпер Шахтаря стікав кров'ю проти Динамо, згадує Донецьк і авіакатастрофу Ту-154