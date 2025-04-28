"Не знаю, міф це чи легенда, але я колись чув, що Ахметов сам ніби говорив, що поки він в Шахтарі, то в них завжди буде тренер-легіонер. За моєю інформацією, зараз як ніколи близько, Ахметов може змінити цю традицію. Що його змушує? Олександрія і Руслан Ротань.

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Я здивований, бо ще місяць тому в шорт- чи лонглисті Шахтаря були лише іноземці. Арда Турани, Едіни Терзічі та всі інші. Зараз, наскільки я знаю зсередини клубу, Рінат Ахметов реально розглядає особисто і хоче Руслана Ротаня. Можливо, навіть і довіриться йому", – розповів Бурбас на своєму YouTube-каналі.

Нагадаємо, останнім українським постійним тренером Шахтаря був Валерій Яремченко у сезоні 2002/03. Після нього "гірників" очолювали німець Бернд Шустер, румун Мірча Луческу, португальці Паулу Фонсека, Луїш Каштру, італієць Роберто Де Дзербі, хорват Ігор Йовічевіч, нідерландець Патрік ван Леувен, а зараз ще один хорват Маріно Пушіч.

Донеччани невдало проводять нинішню кампанію, вилетівши на основній стадії ЛЧ і фактично втративши шанси на захист титулу в УПЛ. Натомість Ротань збудував сенсаційну Олександрію, яка йде на другій сходинці турнірної таблиці чемпіонату України, кинувши виклик Динамо.

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