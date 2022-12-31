"Ми всі з нетерпінням чекаємо настання нового року і підбиваємо підсумки року, який минає. Для нашого клубу 2021-й став роком важливих змін, серйозних викликів та високих прагнень. Цього року ми запросили нового головного тренера Роберто Де Дзербі, який разом зі своїм штабом приєднався до Шахтаря. Це молодий і дуже амбітний фахівець. Ми віримо в його талант, розділяємо його сміливі й прогресивні ідеї. Він хоче грати в красивий, інтелектуальний, атакувальний футбол.

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Саме такий футбол любите та цінуєте ви, наші вболівальники. Я впевнений, що Роберто зробить Шахтар ще сильнішим, ще успішнішим, а попереду на нас чекає багато яскравих перемог і найвищих досягнень. Рік, що минає, став для нас і роком зміни поколінь. Клуб залишили футболісти, які протягом довгих років відігравали ключові ролі в команді. Тайсон, Марлос, Дентінью – кожен із цих гравців вписав своє ім'я в історію Шахтаря. Дякуємо їм за важливі перемоги та трофеї, за красивий футбол і, найголовніше, за яскраві емоції!



Сьогодні можна твердо сказати, що Шахтар готовий до змін, бо колишніх лідерів змінюють дуже талановиті й перспективні гравці. Мудрик, Трубін, Бондар, Судаков, Сікан, Бондаренко та багато-багато інших – це не тільки майбутнє, але вже й сьогодення нашого клубу і всього українського футболу. Роберто Де Дзербі не боїться довіряти молодим футболістам, а результат цієї довіри – стрімке зростання та прогрес гравців. Кожен із них уже встиг проявити себе на полі й заслужив оплески. Однак це початок великого шляху. Успіх забезпечить лише щоденна самовіддана праця. І тоді їм аплодуватиме вся Європа.



До нового, 2022 року, Шахтар іде з великими сподіваннями та максимальними цілями. Наші амбіції незмінні: перемагати, перемагати й ще раз перемагати. Ми демонструватимемо інтелектуальний футбол, тішитимемо вболівальників красивою атакувальною грою. Ми хочемо тримати в руках трофеї, хочемо здобути Кубок і золоті медалі чемпіонату України, хочемо, аби свій перший титул виграла наша жіноча команда. Упевнений, на нас усіх чекає яскравий та дуже цікавий футбольний рік, і ми зробимо все, щоби він став для нас успішним!



Я вітаю вболівальників Шахтаря, співробітників клубу з прийдешнім Новим роком! Нехай він принесе вам багато приємних моментів і радісних емоцій, нехай він буде сповнений великих перемог і досягнень, нехай у ваших домівках панують щастя й тепло, а у ваших серцях – гармонія та любов. Міцного здоров'я, миру, добра вам і вашим близьким", – зазначив Ахметов у коментарі офіційному сайту Шахтаря.

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