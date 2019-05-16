Ахметов привітав Шахтар із перемогою в Кубку України

Президент Шахтаря Рінат Ахметов привітав команду з перемогою над Інгульцем (4:0) у фіналі Кубка України.

"Дорогі друзі! Вітаю гравців, тренерський штаб, працівників клубу, наших уболівальників, усю велику футбольну сім'ю Шахтаря з красивою, безкомпромісною перемогою у фіналі Кубка України!

Шахтар – Інгулець – 4:0 – відео голів та огляд матчу

Тринадцятий раз в своїй історії наша команда завоювала цей почесний трофей. Сьогодні Шахтар став першою командою в Україні, яка виграє Кубок чотири роки поспіль. Найраща традиція, гідна великої гордості і поваги.

За кожним трофеєм стоїть величезний-величезний труд. Я хочу подякувати всім, хто кожен день працював на перемогу: тренерський штаб на чолі з Паулу Фонсекою, гравців, медичний персонал і менеджмент клубу. А найголовніше – наших уболівальників. Без вашої підтримки не було б наших успіхів. Я кажу кожному з вас спасибі за те, що вірите в Шахтар.

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Радувати уболівальників красивою грою і новими перемогами – наша головна мета. Шахтар ніколи не зупиниться на досягнутому, продовжить демонструвати яскравий футбол, продовжить вигравати титули і трофеї!

З перемогою, дорогі друзі! З Кубком!", – цитує Ахметова сайт каналів Футбол 1/2.