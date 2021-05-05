"Після першого тайму гри з Реалом ми побачили рахунок 0:3. Було чимало нашої молоді, вихованців академії. І не просто 0:3, а за якістю гри. Рахунок за грою має бути більшим! І вдома ми їх обіграли 2:0. Цього року в Лізі чемпіонів ми, зрештою, зіграли чудово з Реалом, ми не програли Інтеру та вийшли з найскладнішої групи.

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Це було чудово. Ми виграли 4 чемпіонства поспіль. А цього року ми програли – це погано. Цього року ми засмучені через чемпіонство, проте в нашого клубу завжди найамбітніші цілі. Ми будемо йти, долаючи найважчі перепони, та здобуватимемо нові трофеї", – цитує Ахметова офіційний сайт "гірників" з посиланням на Shakhtar TV.

До слова, "помаранчево-чорні" розташувались на 2 сходинці турнірної таблиці УПЛ, а чемпіонство оформило Динамо. У Кубку України Шахтар вилетів від Агробізнеса, матч за Суперкубок "гірники" програли киянам, а в ЛЄ колектив Луїша Каштру поступився Ромі.

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