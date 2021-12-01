Сьогодні у штаб-квартирі УЄФА у Ньйоні президент Союзу Александер Чеферін особисто вручив Рінату Ахметову почесну нагороду UEFA Football Leadership Award. Це відзнака на честь досягнень Шахтаря протягом 25 років його президентства і 85-річчя клубу.

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"Список завойованих донецьким Шахтарем трофеїв за вашого президентства вражає. Цього тисячоліття клуб переміг у 13 чемпіонатах України й здобув 11 національних Кубків, продемонструвавши зразкову історію успіху пострадянського періоду. І не лише на національному рівні – перемога у фіналі останнього Кубка УЄФА 2009 року стала визначною подією й на міжнародній арені.

Однак усі ці трофеї оповідають лише частину історії. Після більш ніж двох десятиліть регулярної участі в Лізі чемпіонів УЄФА помаранчево-чорні кольори та впізнаваний стиль гри вашої команди тепер визнано світовою футбольною спільнотою невід'ємною частиною фольклору найбільшого футбольного турніру у світі. Усе це було б неможливим без вашої великої любові та мудрого керівництва", – цитує Чеферіна офіційний сайт Шахтаря.

Після вручення нагороди було організовано офіційний обід, у якому взяли участь Александер Чеферін, Рінат Ахметов, Сергій Палкін, Даріо Срна та Звонімір Бобан.

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