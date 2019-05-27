Ахметов: Мораєс нікого не зрадив, перехід з Динамо в Шахтар – це його право

Президент Шахтаря Рінат Ахметов прокоментував перехід Жуніора Мораєса з Динамо в донецький клуб.

"Ігор Суркіс називає Мораєса зрадником? Я не знаю, які аргументи у нього, але я вважаю просто. Ось, у мене є гравець, у якого закінчується контракт. Може я бачу його у себе на таких умовах, а інший клуб бачить його у себе на інших умовах. Його вибір.

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Якщо він завтра перейде в Динамо або туди, куди вважає за потрібне, то так, я можу сказати, що він мене або Шахтар зрадив. Але він нікого не зрадив: це його право, його кар'єра, відповідальність перед самим собою і своєю сім'єю. Тому, я буду поважати його вибір і ніколи в житті поганого не скажу.

Я ніколи у гравців не питав: ви підете в Динамо чи ні. Але я дуже вдячний Мораєсу, що він вибрав наш клуб і приніс нам величезну користь. У цих трофеях величезна заслуга Мораєса.

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Як відношусь до того, що Мораєс став гравцем збірної України? Це його вибір. Я вам хочу сказати, ніколи в житті я це не обговорював ні з Марлосом, ні з Мораєсом. Якщо ви запитаєте, як я на це відреагував, то скажу: з великою повагою.

Я точно знаю, що ці гравці принесуть величезну користь національної збірної, вона від цього буде виглядати набагато якісніше", – поділився Ахметов в ефірі програми Великий Футбол.

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