Ахметов, Коломойський, Шевченко та Павелко потрапили у топ-100 найвпливовіших українців за версією журналу Фокус

Власник Шахтаря Рінат Ахметов та ще кілька футбольних осіб потрапили у список 100 найвпливовіших українців за версією журналу Фокус.

Журнал Фокус склав рейтинг 100 найвпливовіших українців. Серед футбольних осіб найвище розташувався власник Шахтаря Рінат Ахметов, який посів 5 позицію.

Олімпіакос: експрес-представлення суперника Динамо в Лізі Європи – кривдник Мілана з "українським слідом"

Одразу за ним знаходиться власник Дніпра Ігор Коломойський, який наразі переховується за кордоном, а сам клуб стоїть на межі зникнення. Президент ФФУ Андрій Павелко посів 61 місце, а головний тренер збірної України Андрій Шевченко став 87-м. Під його керівництвом збірна України стала переможцем групи В1 у Лізі націй і піднялась в елітний дивізіон.

"Починав у селі, на полі з дерев’яними воротами". Чемпіон Естонії – про Львів у Таллінні, рожеву форму і проблеми Карпат