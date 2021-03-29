"Коли цикл підходить до кінця, то з'являється чимало різних відчуттів.

Манчестер Сіті оголосив про відхід Агуеро

У мене залишиться відчуття задоволення і гордості після цілих 10 сезонів у складі Манчестер Сіті. У наші часи такий термін в одному клубі для професіонального футболіста – це незвично.

Десять сезонів великих досягнень. За цей час я зміг стати найкращим бомбардиром клубу в історії і відчути непорушний зв'язок зі всіма, хто любить Ман Сіті. Ці люди – назавжди в моєму серці", – написав нападник у своєму твіттері.

Нагадаємо, що Серхіо Агуеро став гравцем "містян" влітку 2011-го. З того часу він допоміг Сіті здобути 4 чемпіонських титули, 5 Кубків англійської ліги, 3 Суперкубка Англії та Кубок Англії 2018/19.

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