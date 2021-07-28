Аргентинець пройшов курс лікування стовбуровими клітинами, щоб відновити хрящ колінного суглоба, повідомляє Diario Sport.

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Цей експериментальний метод лікування хряща проводиться виключно Інститутом регенеративної терапії тканин. Агуеро став не першим спортсменом, який зважився на подібний крок – раніше цей курс проходили баскетболіст По Газоль, тенісист Рафаель Надаль, легенда Барселони Карлес Пуйоль, а також Мартін Едегор та Ерік Ламела.

Нагадаємо, цього літа Агуеро на правах вільного агента перейшов з Манчестер Сіті до Барселони.

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