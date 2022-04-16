Аргентинець оголосив про початок співпраці з Disney Plus і ESPN. Лише минулого літа Серхіо на правах вільного агента перейшов з Ман Сіті до Барси, але через проблеми з серцем був змушенийзавершити кар'єру гравця.

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"Ви вже знаєте, яким я був на футбольному полі і з якою самовіддачею я підходив до своєї кар'єри, у кожному з клубів, за які я грав, та у збірній Аргентини. Всі вони дозволили мені розвиватися, рости і показувати себе таким, яким я є. На цьому новому етапі свого життя я хотів знайти місце, де я теж можу застосувати ту саму формулу.

Приєднання до компанії рівня Disney ідеально підходить для цього пошуку. Ми думаємо схожим чином, і всі проекти, які ми бачимо для Disney, ESPN, Disney+ та Star+ захоплюючі. Ми збираємося зробити багато речей для кількох платформ. Я дуже радий цій угоді і готовий до роботи", – пояснив свій вибір Агуеро.

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