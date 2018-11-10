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Агуеро скопіював колишній імідж Мессі перед манчестерським дербі

16:21 195 Читать на русском
Агуеро скопіював колишній імідж Мессі перед манчестерським дербі
Серхіо Агуеро / Фото ФК Манчестер Сіті

Форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро поекспериментував із зачіскою перед матчем проти Манчестер Юнайтед.

30-річний аргентинський нападник вирішив змінити імідж перед важливим матчем у чемпіонаті Англії.,

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Агуеро пофарбував волосся в попелястий колір. Можливо, сподівається, що це на фарт і дозволить йому відзначитись у воротах МЮ в найближчому матчі.

Варто відзначити, що у такий же колір кілька років назад фарбувався кум Серхіо Ліонель Мессі.

Нагадаємо, центральний поєдинок 12-го туру АПЛ Манчестер Сіті – Манчестер Юнайтед відбудеться завтра, 11 жовтня, початок о 18:30.

Thank you @alan_beak and @georgie.mathers ! ????

Допис, поширений Sergio Leonel Agüero (@10aguerosergiokun)

Англія12 турЕтіхад Стедіум (Манчестер)

Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед: Неділя 11 листопада 2018

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Англія Ліонель Мессі Ліонель Мессі Серхіо Агуеро Серхіо Агуеро Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті - Манчестер Юнайтед
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