Форвард Барселони Серхіо Агуеро під час останнього трансферного вікна мав не лише варіант продовження кар'єри в Іспанії.

Влітку 2021-го Ювентус двічі намагався заманити аргентинського форварда у Турин, стверджує Sport.es.

Агуеро дебютує за Барселону на два тижні раніше

Наприкінці минулого сезону в Агуеро завершувався контракт з Манчестер Сіті, який він планував покинути на правах вільного агента. Ситуацією прагнув скористатись Юве, але Серхіо їм відмовляв. Причина доволі проста – він вже мав усну домовленість з Барселоною.

Зрештою, Серхіо Агуеро перебрався саме у столицю Каталонії, підписавши контракт на два роки. За "блаугранас" він ще не встиг дебютувати через проблеми зі здоров'ям.

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