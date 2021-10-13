Вболівальники Барселони нарешті зможуть побачити в дії новачка Серхіо Агуеро.

Аргентинський нападник відіграв 30 хвилин у спарингу проти Корнельї і встиг відзначитись голом.

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Очікується, що Кун буде готовий і до офіційних поєдинків. Повноцінний дебют повинен відбутися 17 жовтня, коли Барселона прийматиме Валенсію в рамках Прімери. Потім каталонці гратимуть проти Динамо в 3-му турі групового етапу Ліги чемпіонів.

Нагадаємо, влітку Агуеро перейшов з Ман Сіті в Барселону вільним агентом, однак досі не міг вийти на поле через травму литкового м'яза.

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