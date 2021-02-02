"Агуеро все ще не тренується на полі. Вчора він почав трохи рухатися, але йому знадобиться кілька тижнів, щоб повернутися.

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Він здав негативний тест на коронавірус, це найголовніше. Він знову здоровий, і тепер він зможе повернутися. Нам це важливо, адже він наш найкращий бомбардир", – цитує Гвардіолу AFP.

Востаннє Серхіо виходив на поле ще 3 січня. У нинішньому сезоні АПЛ Агуеро провів лише 5 матчів.

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