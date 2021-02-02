Агуеро залишиться у лазареті Манчестер Сіті попри негативний тест на коронавірус
2 лютого 22:34 - Читать на русском
Наставник Ман Сіті Хосеп Гвардіола розповів про стан здоров'я свого нападника Серхіо Агуеро.
"Агуеро все ще не тренується на полі. Вчора він почав трохи рухатися, але йому знадобиться кілька тижнів, щоб повернутися.
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Він здав негативний тест на коронавірус, це найголовніше. Він знову здоровий, і тепер він зможе повернутися. Нам це важливо, адже він наш найкращий бомбардир", – цитує Гвардіолу AFP.
Востаннє Серхіо виходив на поле ще 3 січня. У нинішньому сезоні АПЛ Агуеро провів лише 5 матчів.
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