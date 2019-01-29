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Агуеро забив 15-й гол Ньюкаслу та встановив унікальний рекорд АПЛ

29 січня 23:17 311 Читать на русском
Агуеро забив 15-й гол Ньюкаслу та встановив унікальний рекорд АПЛ
Агуеро встановив унікальний рекорд АПЛ / Фото ФК Манчестер Сіті

Поєдинок 24-го туру АПЛ Ньюкасл – Манчестер Сіті надовго запам'ятається форварду гостей Серхіо Агуеро.

Серхіо Агуеро відкрив рахунок у матчі Ньюкасл – Манчестер Сіті вже на 24-й секунді.

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Цей гол став 15-м для аргентинця у ворота Ньюкасла. Таким чином, 30-річний форвард став першим гравцем в історії турніру, який забивав 15 м'ячів у ворота однієї команди, повідомляє Squawka Football.

В поточному сезоні чемпіонату Англії Серхіо провів 19 матчів, в яких відзначився 11-ма голами та 6-ма асистами.

Англія24 турСент-Джеймс Парк (Ньюкасл-на-Тайні)

Ньюкасл - Манчестер Сіті: Вівторок 29 січня 2019

Ньюкасл
Матч завершено
2 : 1
Манчестер Сіті
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Теги
Англія Манчестер Сіті Манчестер Сіті Рекорди АПЛ Ньюкасл - Манчестер Сіті Серхіо Агуеро Серхіо Агуеро
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