Агуеро забив 15-й гол Ньюкаслу та встановив унікальний рекорд АПЛ

Поєдинок 24-го туру АПЛ Ньюкасл – Манчестер Сіті надовго запам'ятається форварду гостей Серхіо Агуеро.

Серхіо Агуеро відкрив рахунок у матчі Ньюкасл – Манчестер Сіті вже на 24-й секунді.

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Цей гол став 15-м для аргентинця у ворота Ньюкасла. Таким чином, 30-річний форвард став першим гравцем в історії турніру, який забивав 15 м'ячів у ворота однієї команди, повідомляє Squawka Football.

В поточному сезоні чемпіонату Англії Серхіо провів 19 матчів, в яких відзначився 11-ма голами та 6-ма асистами.