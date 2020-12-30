Агуеро забив 1000-й гол команд Гвардіоли

Головний тренер манкуніанців Хосеп Гвардіола встановив чергове неймовірне досягнення у своїй кар’єрі.

У матчі 20-го туру англійської Прем'єр-ліги проти Шеффілд Юнайтед (2:0) Серхіо Агуеро на 52-й хвилині вивів Манчестер Сіті вперед, відкривши рахунок у матчі. Цей гол став ювілейним 1000-м, забитим гравцями команд, які тренував Хосеп Гвардіола, у матчах вищих дивізіонів чемпіонатів.

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Цікаво, що 412 з цих голів забила Барселона, 254 – Баварія і 334 – Манчестер Сіті. А щодо персоналій, то тут рекорд поки належить нападнику каталонської Барселони Ліонелю Мессі – 138 влучних пострілів. Далі йдуть Серхіо Агуеро (72, Манчестер Сіті), Рахім Стерлінг (53, Манчестер Сіті), Роберт Лєвандовскі (Баварія, 47) і Томас Мюллер (Баварія, 46).

До слова, на 82-й хвилині матчу проти Шеффілд Юнайтед Кевін Де Брюйне відкрив другу тисячу голів команд Гвардіоли, забивши другий м'яч у ворота "клинків".

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