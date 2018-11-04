Агуеро увійшов у трійку гравців АПЛ за цікавим показником

Форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро став лише 3 гравцем, який забив 150 голів за один клуб в АПЛ.

Серхіо Агуеро відзначився в матчі 11 туру АПЛ проти Саутгемптона. Таким чином, аргентинець має на рахунку вже 150 голів за "містян" в АПЛ.

Манчестер Сіті – Саутгемптон: погрози Шахтарю, смертельна реалізація і 5 голів команд за 45 хвилин

Аргентинець став лише третім футболістом, якому вдалось забити таку кількість голів за один клуб у матчах чемпіонату Англії.

Агуеро перейшов у Ман Сіті з Атлетіко влітку 2011 року і за цей час тричі став переможцем АПЛ, а також одного разу вийшов у півфінал Ліги чемпіонів, де поступився майбутньому переможцю турніру Реалу.

Манчестер Сіті може включити Зінченка в угоду про трансфер гравця, який стане заміною Фернандінью