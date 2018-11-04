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ШАХТАР - ДИНАМО УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ МАНЧЕСТЕР СІТІ - САУТГЕМПТОН

Агуеро увійшов у трійку гравців АПЛ за цікавим показником

18:11 301 Читать на русском
Агуеро увійшов у трійку гравців АПЛ за цікавим показником
Серхіо Агуеро / соцмережі

Форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро став лише 3 гравцем, який забив 150 голів за один клуб в АПЛ.

Серхіо Агуеро відзначився в матчі 11 туру АПЛ проти Саутгемптона. Таким чином, аргентинець має на рахунку вже 150 голів за "містян" в АПЛ.

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Аргентинець став лише третім футболістом, якому вдалось забити таку кількість голів за один клуб у матчах чемпіонату Англії.

Агуеро перейшов у Ман Сіті з Атлетіко влітку 2011 року і за цей час тричі став переможцем АПЛ, а також одного разу вийшов у півфінал Ліги чемпіонів, де поступився майбутньому переможцю турніру Реалу.

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Манчестер Сіті - Саутгемптон: Неділя 04 листопада 2018

Манчестер Сіті
Матч завершено
6 : 1
Саутгемптон
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Англія Серхіо Агуеро Серхіо Агуеро Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті - Саутгемптон
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