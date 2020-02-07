Агуеро встановив чергове історичне досягнення в АПЛ

Найкращий нападник "містян" Серхіо Агуеро отримав у свою скарбничку ще один приз.

Аргентинський форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро побив черговий рекорд у чемпіонаті Англії. Новим досягненням 31-річного футболіста став беззаперечний тріумф серед найкращих гравців місяця за всю історію англійської першості, повідомляє офіційний Твіттер клубу.

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Агуеро, забивши минулого місяця за "містян" шість голів у трьох матчах, був визнаний найкращим гравцем січня в АПЛ. Ця звитяга стала для гравця вже сьомою у кар’єрі – раніше він отримував подібне визнання у жовтні 2013 р., листопаді 2014 р., січні та квітні 2016 р., січні 2018 р. та лютому 2019 р. За цим показником він випередив екс-хавбека Ліверпуля Стівена Джеррарда і форварда Тоттенхема Харрі Кейна.

Серед інших претендентів на приз були: Аліссон і Джордан Хендерсон (Ліверпуль), Абдулай Дукуре (Уотфорд), Джек Гріліш (Астон Вілла), Айозе Перес (Лестер) і Джек Стівенс (Саутгемптон).

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