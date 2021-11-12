Агуеро відреагував на чутки про завершення кар'єри – форвард Барселони зберігає оптимізм
16:44 - Читать на русском
Аргентинський нападник Серхіо Агуеро спробував заспокоїти вболівальників Барселони.
"На фоні чуток хочу повідомити, що я дотримуюся усіх вказівок лікарів клубу, регулярно проходжу тести. Ми слідкуватимемо за моїм відновленням протягом 90 днів. Зберігаю оптимізм, – написав Агуеро у Twitter.
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Нагадаємо, у матчі 12-го туру Прімери проти Алавеса у Серхіо трапився приступ тахікардії. Лікарі не виключають, що 33-річному аргентинцю доведеться попрощатись із професіональним футболом.
У нинішньому сезоні Ла Ліги Агуеро провів лише 4 матчі.
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