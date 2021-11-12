"На фоні чуток хочу повідомити, що я дотримуюся усіх вказівок лікарів клубу, регулярно проходжу тести. Ми слідкуватимемо за моїм відновленням протягом 90 днів. Зберігаю оптимізм, – написав Агуеро у Twitter.

Агуеро ризикує попрощатись із футболом – аналізи форварда Барселони невтішні

Нагадаємо, у матчі 12-го туру Прімери проти Алавеса у Серхіо трапився приступ тахікардії. Лікарі не виключають, що 33-річному аргентинцю доведеться попрощатись із професіональним футболом.

У нинішньому сезоні Ла Ліги Агуеро провів лише 4 матчі.

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