Аргентинський форвард все ж не зможе більше грати на професіональному рівні.

У середу відбудеться церемонія, на якій Агуеро повідомить про завершення кар'єри. У Барселоні вже все підготували до його проводів, інформує на Radio Marca Еміліо Перес де Росас.

Агуеро зробив публічну заяву щодо чуток про завершення кар'єри

Нагадаємо, форвард лише влітку перебрався до Барселони на правах вільного агента з Манчестер Сіті. У 12-му турі Ла Ліги ветерану стало зле, і він був замінений.

Подальше обстеження виявило проблеми з серцем, тому Агуеро вже понад місяць не потрапляє до заявки. Лікарі порадили завершити активні виступи, і Серхіо прислухався.

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