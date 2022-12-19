Колишній нападник збірної Аргентини та Манчестер Сіті Серхіо Агуеро не надто красиво поводився після перемоги "альбіселесте" на ЧС-2022.

Ексфутболіст разом з усією командою Аргентини святкував тріумф над Францією у фіналі (3:3, по пенальті 4:2), не стримуючи емоцій та не підбираючи слова.

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Агуеро з роздягальні вів пряму трансляцію в Instagram, яку дивились близько пів мільйона людей. Гравці співали "А тепер момент тиші для…", коли Серхіо сказав "Камавінга". А опісля додав "Caro de pinga", що з іспанської перекладається як "ч*еноголовий", повідомляє Marca.

Нагадаємо, кум Ліонеля Мессі рік тому оголосив про завершення кар'єри через проблеми із серцем. Зі збірною Аргентини він ставав володарем Кубка Америки у 2021 році.

Sergio Aguero singing about CAMAVINGA on Instagram celebrating the World Cup win in the Argentina locker room with Messi pic.twitter.com/LI7L4MHxXt — CC RLCOUT (@CalcioChelseaFC) December 18, 2022

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