Агуеро у прямому етері обізвав хавбека збірної Франції, перекрутивши його прізвище
Колишній нападник збірної Аргентини та Манчестер Сіті Серхіо Агуеро не надто красиво поводився після перемоги "альбіселесте" на ЧС-2022.
Ексфутболіст разом з усією командою Аргентини святкував тріумф над Францією у фіналі (3:3, по пенальті 4:2), не стримуючи емоцій та не підбираючи слова.
Голкіпер збірної Аргентини пояснив скандальне святкування з призом після звитяги на ЧС-2022
Агуеро з роздягальні вів пряму трансляцію в Instagram, яку дивились близько пів мільйона людей. Гравці співали "А тепер момент тиші для…", коли Серхіо сказав "Камавінга". А опісля додав "Caro de pinga", що з іспанської перекладається як "ч*еноголовий", повідомляє Marca.
Нагадаємо, кум Ліонеля Мессі рік тому оголосив про завершення кар'єри через проблеми із серцем. Зі збірною Аргентини він ставав володарем Кубка Америки у 2021 році.
Воїн чи король? Мессі підняв кубок світу в унікальному плащі – подарунок з глибоким символізмом