Форварди Барселони Серхіо Агуеро та Усман Дембеле провели тренування у загальній групі "блаугранас", повідомляє офіційний сайт клубу.

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Обоє ще не з'являлись на поле у нинішньому сезоні. Француз переніс операцію на початку літа, а Серхіо травмував гомілку після переходу в Барсу і ще не мав можливості дебютувати.

Нагадаємо, Агуеро покинув Манчестер Сіті на правах вільного агента. Очікується, що кум Мессі вперше з'явиться на полі у футболці Барси 17 жовтня у матчі проти Валенсії.

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