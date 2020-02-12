Агуеро спробував себе у ролі власника Манчестер Сіті

Форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро вирішив потішити себе невеликою відпусткою посеред сезону.
Серхіо Агуеро разом із своєю дівчиною Софією Кальзетті відвідав Абу-Дабі.
Манчестер Сіті знайшов заміну Агуеро – назріває гучний трансфер
Кохана форварда Манчестер Сіті зняла відео, на якому 31-річний у традиційному місцевому вбранні розважається у розкішному авто. Варто відзначити, що з 2008 року власниками Сіті є саме представники ОАЕ на чолі з президентом клубу Халдуном аль-Мубараком.
У поточному сезоні АПЛ Агуеро провів 19 матчів, в яких відзначився 16-ма голами та трьома асистами.
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