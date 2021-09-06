Агуеро розсекретив різницю у ставленні до тренувань в Барселоні та Манчестер Сіті
15:00 - Читать на русском
Нападник Барселони Серхіо Агуеро був здивований організаційними моментами у каталонському клубі.
"В Манчестері усі гравці прибували на базу за півтори години до тренування, а тут – за півгодини.
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Я вирішив, що приїду принаймні за годину і піду в спортзал або спробую чимось зайнятися. Але там не було нікого! Все було зачинене, чорт забирай", – цитує Агуеро sport.es.
Нагадаємо, 33-річний форвард перебрався у столицю Каталонії минулого літа на правах вільного агента. Агуеро ще не дебютував за Барселону, оскільки досі триває його реабілітація після травми.
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