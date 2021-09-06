"В Манчестері усі гравці прибували на базу за півтори години до тренування, а тут – за півгодини.

Агуеро пояснив відмову від "десятки" Барселони

Я вирішив, що приїду принаймні за годину і піду в спортзал або спробую чимось зайнятися. Але там не було нікого! Все було зачинене, чорт забирай", – цитує Агуеро sport.es.

Нагадаємо, 33-річний форвард перебрався у столицю Каталонії минулого літа на правах вільного агента. Агуеро ще не дебютував за Барселону, оскільки досі триває його реабілітація після травми.

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