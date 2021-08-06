Новоспечена зірка Барселони Серхіо Агуеро мріяв пограти в одному клубі зі своїм кумом.

Серхіо Агуеро має серйозні претензії до босів каталонського клубу через відхід Ліонеля Мессі, повідомляє TNTSports.

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Екс-форвард Манчестер Сіті влітку приєднався до Барси на правах вільного агента, і Ліонель був одним з факторів переходу Серхіо. Варто відзначити, що Мессі також є хресним батьком сина Агуеро.

Нагадаємо, Ліонель попрощався з "блаугранас" після 17 років у клубі, сторони не змогли узгодити фінансові деталі нового контракту.