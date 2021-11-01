У матчі 12-го туру Прімери проти Алавеса (1:1) 33-річному нападнику стало погано і він достроково покинув поле через проблеми із серцем. Подальше медичне обстеження принесло погані новини.

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Як інформує прес-служба Барселони, Агуеро буде недоступний мінімум протягом найближчих трьох місяців, які планують присвятити його лікуванню та відновленню. На старті сезону Серхіо теж пропустив три місяці – через травму гомілки. Загалом аргентинець провів лише 5 матчів (один гол) за "блаугранас" після переходу з Манчестер Сіті.

Втім, Серхіо Агуеро – не єдина втрата Барси. В лазареті ще перебувають Жерар Піке, Педрі, Мартін Брейтвейт та Серхі Роберто. Вже завтра, 2 листопада, команду Серхі Бархуана очікує поєдинок Ліги чемпіонів проти Динамо в Києві.

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