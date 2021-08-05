Нападник Барселони Серхіо Агуеро починає освоюватись в Іспанії після відходу з Манчестер Сіті.

Після переїзду в Барселону Агуеро знадобився автомобіль, аби мати можливість добиратись на тренування. Аргентинець підійшов до цього питання нескромно, придбавши розкішний Ferrari SF90 Stradale, повідомляє Marca.

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Серхіо виклав 679 тисяч євро за новий автомобіль. Цікаво, що після свого відходу з Манчестер Сіті, Агуеро розіграв позашляховик Range Rover Evoque між працівниками англійського клубу.

Нагадаємо, цього літа Агуеро на правах вільного агента перейшов з Манчестер Сіті до Барселони.

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