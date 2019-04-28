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Агуеро повторив рекорд результативності Анрі в АПЛ

19:42 69 Читать на русском
Агуеро повторив рекорд результативності Анрі в АПЛ
Серхіо Агуеро / фото із соцмереж

 Нападник Манчестер Сіті Серхіо Агуеро допоміг своїй команді перемогти Бернлі в матчі 36-го туру АПЛ.

 
Серхіо Агуеро 63’
63’ Серхіо Агуеро

Гол у ворота Бернлі, який приніс Манчестер Сіті перемогу, став для аргентинця 20-м в нинішньому чемпіонаті.

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Це вже 5-й поспіль сезон АПЛ, в якому Агуеро забиває щонайменше 20 м'ячів. За цим показником Серхіо наздогнав Т'єррі Анрі, якому вдавалося подібне з 2001 по 2006 роки, повідомляє Opta.

В нинішньому сезоні 30-річний нападник зіграв за Манчестер Сіті 31 матч в АПЛ, ставши автором 20 голів та 8 гольових передач. Наразі список найкращих бомбардирів чемпіонату Англії очолює Мохамед Салах, в активі якого 21 забитий м'яч.

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Теги
Англія Бернлі - Манчестер Сіті Манчестер Сіті Манчестер Сіті Серхіо Агуеро Серхіо Агуеро Відеоновини
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