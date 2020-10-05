У понеділок ветеран займався у загальній групі "містян", повідомляє офіційний сайт клубу.

Зінченко більше не потрібен Барселоні – каталонці вирішили зберегти нинішнього дублера Альби

Агуеро зазнав травми в червневому матчі проти Бернлі. Ушкоджений меніск довелося оперувати, тому аргентинець не допоміг Сіті на фініші сезону 2019/20 та на старті нової кампанії. Існував ризик, що восени нападник взагалі не зіграє, проте він може вийти на поле вже після міжнародної паузи.

У минулому сезоні Серхіо Агуеро провів 32 матчі в усіх турнірах, у яких забив 23 м'ячі.

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