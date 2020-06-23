Агуеро потребує операції – Гвардіола побоюється діагнозу форварда Манчестер Сіті

Форвард Ман Сіті Серхіо Агуеро зазнав пошкодження у поєдинку 30-го туру АПЛ проти Бернлі (5:0).

"У Серхіо щось з коліном. Пізніше ми дізнаємося більше про важкість його травми. Минулого місяця він відчував біль в коліні. Подивимося. Я не лікар, але пошкодження Агуеро виглядає не дуже добре", – розповів Гвардіола після матчу для Sky Sports.

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Проте, батько аргентинського форварда вже дав більш моторошний висновок: "Я розмовляв з ним. У нього травма меніска, від якої він страждав протягом тижня. Я розраховую, що він буде прооперований в Барселоні в четвер або п'ятницю, як і минулого разу".

У нинішньому сезоні АПЛ Агуеро провів 24 матчі, в яких відзначився 16-ма голами та 4-ма асистами.

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