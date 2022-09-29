Серхіо Агуеро вважає, що Хуліан Альварес найкраще зможе проявити себе, якщо отримає повну свободу.

Легенда Манчестер Сіті Серхіо Агуеро вирішив дати пораду наставнику "містян" Пепу Гвардіолі щодо використання у команді форварда збірної Аргентини Хуліана Альвареса. "Альварес дійсно чудовий гравець. Він любить, коли його не обмежують попереду. Я дав би йому повну свободу, якби був на місці тренера. Я дозволив би йому грати вільно", – цитує Агуеро Manchester Evening News, посилаючись на CityTV.

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Раніше Альварес стверджував, що він найкраще почувається, коли переміщується усім фронтом атаки. "Я завжди грав на різних позиціях. Я можу грати на флангах, можу діяти ближче до центру або міняти позиції", – наголошував Альварес.

У нинішньому сезоні в активі Альвареса вже 3 забиті м'ячі у складі Манчестер Сіті.

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