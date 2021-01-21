Ветеран "містян" оголосив про хворобу в своєму твіттері.

Легендарний Рауль підхопив коронавірус

"Я пішов на самоізоляцію після близького контакту з хворим. Останній тест на COVID-19, зданий мною, виявився позитивним. Я мав певні симптоми, і вже виконую настанови лікаря для одужання. Бережіть себе", – написав аргентинець.

Нагадаємо, що нещодавно в таборі Манчестер Сіті був спалах коронавірусу. Тоді керманич "містян" Пеп Гвардіола змушений був працювати без кількох провідних виконавців.

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