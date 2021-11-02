Агуеро переживає, що проблеми з серцем призведуть до завершення кар'єри
Форвард Барселони Серхіо Агуеро має серйозні побоювання щодо своєї подальшої футбольної кар'єри. Зараз у нього є проблеми зі здоров'ям.
Аргентинський нападник залишився без футболу щонайменше на 3 місяці після того, як його замінили в матчі 12-го туру Прімери проти Алавеса через тахікардію. Це дуже розчарувало Агуеро.
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Як повідомляє Sport.es, зараз 33-річний гравець побоюється, що проблеми з серцем не дозволять йому продовжити виступи у професіональному футболі. Відтак, найближчі родичі відчайдушно підтримують його в один із найважчих моментів кар'єри.
На публіці Серхіо більш стриманий. "Я здоровий і позитивно налаштований, щоб відбути необхідний процес реабілітації. Хочу подякувати всім за підтримку і любов, які роблять мене сильнішим", – написав він у Twitter.
Нагадаємо, Серхіо Агуеро перебрався із Манчестер Сіті в Барселону лишу влітку. Аргентинець пропустив перші три місяці сезону через травму, після чого провів 165 хвилин у 5 зустрічах і забив один м'яч.
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