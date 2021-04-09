Форвард Манчестер Сіті Серхіо Агуеро готується до відходу з манчестерського клубу в літнє трансферне вікно.

Лідс включився у боротьбу за аргентинського нападника, який покине Манчестер Сіті на правах вільного агента, повідомляє видання 90min.

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Клуб сподівається, що наставник команди Марсело Б'єлса стане вагомим аргументом для переходу Агуеро, хоча на нападника також претендують Челсі, Барселона та Тоттенхем.

Нагадаємо, Манчестер Сіті 29 березня офіційно оголосив про відхід Серхіо Агуеро після завершення поточного сезону. Саме аргентинець є найкращим бомбардиром в історії клубу (257 голів за 384 матчі). У нинішньому сезоні Серхіо Агуеро провів лише 15 матчів у всіх турнірах, у яких забив 3 м'ячі.

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